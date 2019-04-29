جماهير الأهلي تهاجم الخطيب بعد خسارة دوري اليد

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ما زالت توابع خسارة الأهلي دوري المحترفين لليد أمام غريمه التقليدي الزمالك تثير غضب جماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا ما ترتب عليه انتقادات شديدة لرئيس الأهلي محمود الخطيب

حالة من الغضب الشديد انتابت جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد سقوط الفريق الأول لكرة اليد للرجال أمام الزمالك وخسارته بنتيجة 21- 18 ، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد، على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، في ختام مباريات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، إذ رفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة تصدر بها جدول المسابقة بينما يمتلك الأهلي 39 نقطة في المركز الثاني، ودخل أبناء ميت عقبة اللقاء وهم في المركز الأول وكانوا في حاجة للتعادل فقط لحصد اللقب، بينما كان يحتاج المارد الأحمر للفوز حتى يخطف اللقب.

فوز الزمالك ليس الأول هذا الموسم فقد سبق لكوماندوز اليد الأبيض الفوز على الأهلي مرتين بخلاف الفوز اليوم حيث كانت البداية عندما توج الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم 29 أكتوبر الماضي في أبيدجان، حيث فاز الأبيض بنتيجة 27-25، ثم كان الفوز الثاني في المغرب عندما التقى الفريقان في مباراة السوبر

فوز الزمالك ليس الأول هذا الموسم فقد سبق لكوماندوز اليد الأبيض الفوز على الأهلي مرتين بخلاف الفوز اليوم حيث كانت البداية عندما توج الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم 29 أكتوبر الماضي في أبيدجان، حيث فاز الأبيض بنتيجة 27-25، ثم كان الفوز الثاني في المغرب عندما التقى الفريقان في مباراة السوبر الأفريقي في 4 إبريل الماضي وفاز الزمالك بالمباراة الماراثونية 38-35. النتائج السلبية المتواصلة التي حققها فريق اليد بعد خسارته ايضًا بطولة أبطال الكؤوس التي أقيمت في المغرب في شهر إبريل الجاري أمام النجم الساحلي، كلها أمور كانت كافية لإشعال غضب الجمهور الأهلاوي الذي فوجئ بانهيار الألعاب الجماعية في النادي الأهلي باستثناء كرة الطائرة للرجال والسيدات بينما ضاعت البطولات في الألعاب الأخرى بشكل لافت للأنظار، ما دفع الجماهير للغضب والحسرة. أقرأ أيضًا كيف سحقت يد الزمالك الأهلي من أبيدجان لـ6 أكتوبر؟ ووصلت انفعالات الجماهير إلى أعلى درجات الغضب عبر صفحة ألعاب صالات الأهلي المعروفة باهتمامها بمتابعة نتائج مباريات فرق النادي في كل الألعاب الجماعية ونشرت الصفحة بعد نهاية مباراة الزمالك وخسارة فريقها لقب دوري المحترفين لليد منشور يحمل صورة محمود الخطيب رئيس الأهلي جاء نصه على النحو التالي:" لما تخسر 3 بطولات فى اليد ..تبقى فاشل

لما تخسر 3 بطولات فى السلة.. تبقى فاشل

لما تعين اللى كانوا واقفين معاك فى الانتخابات... تبقى فاشل

لما متبقاش مهتم بمعرفة اخبار النادى اللى انت رئيسه اصلا ... تبقى فاشل

لما ندخل الموسم من غير تدعيمات فى العاب الصالات ... تبقى فاشل

لما اللى حواليك مفهمينك ان النادى ماشى كويس وان اللى بينتقدك يبقى عنده غرض تبقى فاشل

لما اللى حواليك يرددوا شعارات ومازال تحرز اهداف وتصدقهم واحنا اللى بيدخل فينا الاهداف اصلا ... تبقى فاشل

لما مدير النشاط الرياضى يضيع اهم الصفقات وتروح للمنافس وانت اللى معينه علشان كان معاك فى الانتخابات ... تبقى فاشل

لما مش عارف توفر سيولة ماليه فى النادى علشان نجيب صفقات سوبر .... تبقى فاشل". Advertisements ثم تبعته الصفحة بمنشور معه صورة من منشور كتبه أحمد إيهاب النحاس نائب مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر وأحد نجوم كرة اليد السابقين بالنادي جاء نصه كالتالي:" بعد ما شفنا محمد العدل رئيس القناة وهو بيقول لنا أن الرياضة مكسب وخسارة

ها هو . رئيس فرع اهلى مدينة نصر.

مش هنسمع صوتك ولا ايه يا كابتن عدلى . مخترق مخترق مخترق".

ولم تكتف الصفحة بذلك بل كتبت منشور آخر مطولاً عن الأحداث المتلاحقة التي عاشها فريق اليد للرجال بالنادي الأهلي منذ بداية الموسم ومعه صورة الخطيب وجاء نصه كالتالي:"لو فيه شخص واحد المفروض يتحمل خسائر اليد هو باختصار محمود الخطيب رئيس النادي اللي بيتابع كرة اليد عن طريق التقارير وكأن الخسارة بالنسبة ليه اصبحت شئ مألوف في كرة اليد

سواء رؤوف عبد القادر أو جوهر نبيل أو عمر شوقي فكل الفشلة والجهلة دول من اختيارك انت لوحدك وانت اول واحد تتحمل تبعات قرار تعيينهم

مليون مرة نقول إن رؤوف شخص اعتاد الفشل وعشق الفشل وبقي بيجري في دمه وسردنا في عشرات البوستات مساوئ رؤوف عبد القادر

جوهر نبيل كان لاعب عظيم دي حقيقة محدش ينكرها بس اداري فاشل وجاهل ودي حقيقة محدش ينكرها برضوا والكلام دا من ايام كأس العالم 2009 ومشاكله مع المدرب الكرواتي للمنتخب

وحذرنا علي الصفحة كذا مرة أن جوهر هو نفسه معترف انه مش متابع الهاند

اختيار اللاعب المحترف دا فضيحة لوحدها ويتحملها عمر شوقي وجوهر نبيل اللي انت مختارهم واي حد متابع يد هيختار لاعيبة انضف من اللي الاخ جوهر اتشملل واختارهم وصدق او لا تصدق أن البوغانمي نفسه كان واحد من الناس اللي اعترضوا على الإدارة ورفضوهم دا غير لاعب زي هداف بطولة العالم 2015 ماركو زاركوفيتش وغيرهم وغيرهم

اختيار مدرب من على قهوة المعاشات يتحمله عمر شوقي وجوهر نبيل اللي انت برضوا مختارهم واي حد متابع هاند هيختار حد انضف وواحد من اللي كنا عارضينهم علي الإدارة هو الفرنسي آلان بورت وقت ما كان غير متعاقد مع اي نادي الان بورت صاحب 2 امم افريقيا مع تونس ووصل بيهم ربع نهائي أولمبياد لندن 2012 وبعد اختيار ماركوفيتش الان بورت باسبوع تعاقد مع الدحيل القطري وقادهم للفوز ببطولة آسيا لكرة اليد

الآن بورت كان واحد من ضمن قائمة كبيرة أقل واحد فيهم ليه CV اتقل من ماركوفيتش مليار مرة على الأقل

في النهاية في عهدك خسرنا مرة في دوري الابطال مرتين في السوبر الأفريقي وخسرنا الدوري المصري والقادم اسوأ والسبب هو بخلك وبخل مجلس ادارتك والاسوأ انك بتدي الفلوس (اللي هي اصلا قليلة) للناس لا تفقه شئ

معنديش شك أن المجلس قدراته الاقتصادية 0 على الشمال ولا يفقه شئ في الامور دي ويكفي ان اللاعيبة اللي تكبرنا مرضيناش نشتريهم بقرش السنة اللي فاتت السنة الجاية هنجري وراهم وندفع 100 ضعف على الأقل وهيقعدوا يتشرطوا علينا وكل دا بسبب جهلكم وغروركم

الحل ؟

أولا الحل هو تعيين حد من الشباب (كفاية عواجيز) حد يكون عنده طموح واهم حاجة انه يكون بيتهبب يسمع للجمهور ومش لازم يكون من فرع كرة اليد لانهم اصلا جهلة فنيا فعين اي حد المهم يكون عنده مخ وراجل مش طري واكيد الحد دا مش خالد العوضي دراعك اليمين علشان نجبلك من الاخر خالد العوضي افشل من عمر شوقي وجوهر نبيل

اي حد فيكم أجهل من الجمهور بكتير وانتوا كمجلس إدارة 99.9% منكم لا يفقه شئ في الهاندبول اصلا فاللي هتختاروه لو هيعمل فيها ابو العريف هيحصل جوهر الفاشل

من اهم مميزات إدارة المختلط انهم بيسمعوا لجمهورهم مش متغطرسين وجهلة زي اللي عندنا

ممكن تكون ناجح ومتغطرس مفيش مشاكل

لكن جاهل ومتغطرس دي محدش يستحملها

ثانيا ميزانية بـ10 مليون لتدعيم فريق اليد بمدرب وطاقم تدريبي كامل ولاعيبة ودي هنشرحها بالتفصيل في البوستات الجاية

الخلاصة محمود الخطيب في ملف كرة اليد رصيدك خلص وجاب اخره معانا ومحدش هيطبطب عليك بعد كدا". الخلاصة أن هناك حالة غضب شديد من جانب جماهير الأهلي بسبب خسائر الألعاب الجماعية التي وصلت إلى 14 بطولة حتى الآن، وبات المجلس مطالباً بضرورة التوقف أمام ما يحدث وسرعة اصلاحه كي يتفادى نوبة غضب الجماهير . اقرأ ايضًا عام السقوط بالأهلي.. الضربات تتوالى في كل الألعاب

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