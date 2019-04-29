العواد نائبا لرئيس عربي الصحافة الرياضية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اكتسح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي تركي العواد منافسه العماني سالم الحبسي بـ 13 صوتا دون مقابل، وفاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في الانتخابات التي أجرتها الجمعية العمومية للاتحاد العربي في العاصمة الأردنية عمان لتحديد رئيس الاتحاد ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، إضافة لدراسة توصيات اجتماعات اللجنة التنفيذية الأخيرة للاتحاد، وبحث عدد من الأمور والاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية ومناقشة خطة عمل الاتحاد للسنوات المقبلة.

ورفع العواد شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي على دعمه اللا محدود للرياضة السعودية عموما وللإعلام الرياضي على وجه الخصوص، كما قدم الشكر لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي رجاءالله السلمي على دعمه المتواصل.