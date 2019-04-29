رفض استئناف الحزم في العويشير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الاستئناف المقدم من نادي الحزم على قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بشأن مشاركة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد، عبدالله العويشير في لقاء الفريقين.
واحتج نادي الحزم على عدم صحة مشاركة العويشير في مباراة الفريقين في الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل 2-2، بعد أن انضم إلى أحد كلاعب هاو عقب انتهاء فترة التسجيل الشتوية.
وجاء في بيان اللجنة، أنها قبلت الاستئناف شكلا ورفضته موضوعا، مع مصادرة رسوم الاحتجاج، وتأييد قرار صحة مشاركة العويشير مع فريقه.
وسبق أن احتج الهلال أيضا على مشاركة العويشير مع أحد في مباراة الفريقين.
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