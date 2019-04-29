«طمع» التعاون يدفع الهلال لجبر الكسر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قبل أن يجف الحبر الذي كتب به الخروج الحزين للهلال من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد التعاون نتيجة خسارته الثقيلة أمامه بنتيجة 0-5 في الدور نصف النهائي، يتجدد اليوم لقاء الفريقين لكن هذه المرة سيكون ضمن الجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويستضيف الهلال نظيره التعاون على ملعب جامعة الملك سعود في تمام السابعة مساء في مواجهة تأجلت عن موعدها السابق بسبب خوض الهلال نهائي كأس زايد للأندية العربية. ورغم أن الفاصل الزمني القليل بين مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (الجمعة الماضي)، ولقاء اليوم، إلا أن هذه المباراة ستختلف نظير مستجدات كثيرة في الجانبين، حيث سيصب التعاون تركيزه أكثر على مواجهة الاتحاد بنهائي كأس الملك طمعا في خطف اللقب للمرة الأولى، وهو مما يشجع الهلال على رد اعتباره أمامه بتجاوزه وتقوية حظوظه في الفوز بلقب الدوري.
ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر، فيما للتعاون 49 نقطة في المركز الرابع.
مساعي الهلال
- استعادة صدارة الدوري من النصر
- مسح آثار هزيمته بخماسية
- تأكيد صحة خطوته بإقالة المدرب زوران ماميتش
- تأكيد نجاح استعارة مدرب الفيصلي بيريكليس شاموسكا
مساعي التعاون
- تأمين مركز يؤهله للعب بأبطال آسيا الموسم المقبل
- تأكيد استحقاقه الفوز في مواجهة الجمعة
- الدفع بتشكيلة مختلفة عن اللقاء السابق
- التوفيق بين مباراة اليوم ونهائي كأس الملك أمام الاتحاد
- عدم الخسارة أمام الهلال طوال الموسم (تعادلا 2-2 بالدور الأول)
- عدم فقدان عناصر مهمة في مواجهات الحصاد
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