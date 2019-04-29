شكرا لقرائتكم فرج عامر: الحكام سبب تراجع مستوى سموحة وضياع النقاط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتهم فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، الحكام بالتسبب فى تراجع مستوى الفريق السكندري الموسم الجاري وتسببه فى ضياع النقاط . وقال عامر عبر حسابه على موقع تويتر: "طبعا التحكيم هو رمانة ميزان اي دوري في العالم واختلاله يخل بالنتائج وهو أحد اسباب ضياع العديد من النقاط من سموحة هذا العام ولكن الحمد للة الحكام الدوليين أكثر خبرة ودقة واصحاب تجارب كبيرة وربنا يستر في اللي قادم ولكني اصر علي نزاهة الجميع لإيماني بأنه لا يوجد حكم مصري يقبل أن يكون فاشل أو غير عادل". Advertisements

وأضاف رئيس سموحة: "ضغوط بعض اللاعبين علي إدارات الأندية يعجل برحيلهم". واختتم عامر عن أزمة الفرق المصرية في الدوري العام قائلاً: مشكلة الفرق المصرية في كرة القدم هي الكرات العرضية.

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