شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طلائع الجيش .. لاسارتى يشرح نقاط الضعف بالفيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق اليوم الاثنين. وشهدت المحاضرة شرح الخواجه لأبرز نقاط القوة والضعف في فريق الطلائع، قبل مواجهته. فيما يؤدي عمرو جمال مهاجم الفريق برنامج خاص لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات، بعد تعافيه من الإصابة. Advertisements وخاض عمرو جمال تدريبات بدنية منفردة قبل انطلاق مران الفريق تحت اشراف اليخاندرو مخطط الأحمال. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

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