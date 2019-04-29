شكرا لقرائتكم جروس يعد حفنى بالمشاركة فى مباريات الزمالك.. وأوباما يجرى أشعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع يوسف أوباما مهاجم الزمالك، خلال الساعات المقبلة لأشعة للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التى تعرض أمام النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى جمعت الفريقان على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن أن أوباما اشتكى من الإصابة فى العضلة الأمامية لذلك قام السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق باستبداله فى آخر عشر دقائق من مباراة النجم على أن يخضع اللاعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة ومدى الحاجة إلى التأهيل من عدمه قبل موقعة العودة أمام النجم.

ويلتقى الزمالك مع النجم الساحلى فى لقاء الإياب على الملعب الأولمبى بسوسة، يوم الأحد المقبل، فى موقعة الحسم بنصف نهائى الكونفدرالية وذلك لتحديد المتأهل لنهائى البطولة الأفريقية، حصل لاعبى الزمالك على راحة اليوم من التدريبات على أن ينتظم الفريق فى مرانه غدا الثلاثاء على ملعبه استعدادا للسفر إلى تونس يوم الجمعة القادم لخوض موقعة العودة.

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وفى ذات السايق وعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، بالعودة للمشاركة مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، والتى ستشهد ضغط فى المباريات.

وتحدث جروس مع أيمن حفنى، مؤكدًا إنه سيقوم بالاعتماد عليه خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل ضغط مباريات الدورى والكونفدرالية الأفريقية على الزمالك، وحاجة المدير الفنى فى الإعتماد على بعض اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارة العالية، لمواصلة المنافسة بقوة على جميع البطولات.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم الأحد المقبل، على الملعب الأوليمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوز الأبيض فى مباراة الذهاب بهدف دون رد.