شكرا لقرائتكم شوبير يكشف كيف توفى عماشة نجم غزل المحلة؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، عن ملابسات وفاة نجم غزل المحلة عماشة، الذى قاد غزل المحلة للتتويج بالدورى المصرى.

وقال شوبير فى برنامج "ساعة مع شوبير" على أون سبورت أف أم، "وفاة عماشة جاءت بعد حادث فى سمنود، ولكن خرج منها دون إصابات وروح البيت وكمل يومه ونزل مشاوير وبعد كام يوم اكتشف أنه عنده نزيف داخلى وتوفى".

كما تطرق إلى وفاة فاروق رضوان حارس نادى المصرى السابق، بأن سبب وفاته طوبة أترمت من الجمهور فى مباراة للمصرى، فجت طوبه فى دماغه وروح البيت ونزل التمرين ولكن بعد كام يوم اكتشف أن عنده نزيف فى الدم وتوفى.

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