شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طلائع الجيش .. عودة الشناوي والسولية واستمرار غياب عاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مازال حسام عاشور لاعب وسط الأهلي يعانى من إصابة في العضلة الأمامية، والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز بالدوري العام، مما لا يمكنه من اللحاق بمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الاربعاء، في ظل استمرار معاناته .
وخاض حسام عاشور تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب في إطار البرنامج الذي وضع له للتعافي من الإصابة.
فيما يعود الثنائي محمد الشناوي وعمرو السولية للتشكيلة الأساسية في مواجهة الطلائع بعد انتهاء ايقافهما.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء بعد غد الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.
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