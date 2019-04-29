شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يخضع لأشعة بسبب إصابة الأمامية أمام النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع يوسف أوباما مهاجم الزمالك، خلال الساعات المقبلة لأشعة للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التى تعرض أمام النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى جمعت الفريقان على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن أوباما اشتكى من الإصابة فى العضلة الأمامية لذلك قام السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق باستبداله فى آخر عشر دقائق من مباراة النجم على أن يخضع اللاعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة ومدى الحاجة إلى التأهيل من عدمه قبل موقعة العودة أمام النجم.

ويلتقى الزمالك مع النجم الساحلى فى لقاء الإياب على الملعب الأولمبى بسوسة، يوم الأحد المقبل، فى موقعة الحسم بنصف نهائى الكونفدرالية وذلك لتحديد المتأهل لنهائى البطولة الأفريقية، حصل لاعبى الزمالك على راحة اليوم من التدريبات على أن ينتظم الفريق فى مرانه غدا الثلاثاء على ملعبه استعدادا للسفر إلى تونس يوم الجمعة القادم لخوض موقعة العودة.