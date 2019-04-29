شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: التحكيم سبب ضياع النقاط من سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن ملف التحكيم، مشيراً إلى أن تراجع مستوى الحكام هو سبب ضياع النقاط من الفريق السكندري في الموسم الجاري.

وقال عامر عبر خسابه على موقع تويتر:

طبعا التحكيم هو رمانة ميزان اي دوري في العالم واختلاله يخل بالنتائج وهو احد اسباب ضياع العديد من النقاط من سموحة هذا العام ولكن الحمد للة الحكام الدوليين اكثر خبرة ودقة واصحاب تجارب كبيرة وربنا يستر في اللي قادم ولكني اصر علي نزاهة الجميع لايماني بانة لايوجد حكم مصري يقبل ان يكون فاشل او غير عادل

أضاف رئيس سموحة: ضغوط بعض اللاعبين علي ادارات الاندية يعجل برحيلهم.

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واختتم عامر عن أزمة الفرق المصرية في الدوري العام قائلاً: مشكلة الفرق المصرية في كرة القدم هي الكرات العرضية.