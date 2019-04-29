شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يقترب من تدريب الترسانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الترسانة فى مفاوضات جادة مع فاروق جعفر المدير الفنى الأسبق للزمالك من أجل تولى القيادة الفنية للفريق الكروى فى الموسم المقبل خلفا لأحمد كشرى الذى وجهت له إدارة النادى الشكر على الموسم المنقضى .
وتهدف إدارة الترسانة إلى التعاقد مع مدير فنى قوى يكون صاحب شخصية قوية ولديه ثبات إنفعالى والخبرة الكافية التى تحسم المباريات الصعبة .
ويرتبط طارق سعيد حسانين رئيس الترسانة بصداقة مع فاروق جعفر الذى قام بتدريب الشواكيش أكثر من مرة سابقا ، ويعيش حاليا على تحليل المباريات ولم يقم بتدريب أى فريق منذ أخر فترة قام بها بتدريب الداخلية فى موسم 2015 .
كانت هذه تفاصيل خبر فاروق جعفر يقترب من تدريب الترسانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.