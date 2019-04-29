شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يقترب من تدريب الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الترسانة فى مفاوضات جادة مع فاروق جعفر المدير الفنى الأسبق للزمالك من أجل تولى القيادة الفنية للفريق الكروى فى الموسم المقبل خلفا لأحمد كشرى الذى وجهت له إدارة النادى الشكر على الموسم المنقضى .

وتهدف إدارة الترسانة إلى التعاقد مع مدير فنى قوى يكون صاحب شخصية قوية ولديه ثبات إنفعالى والخبرة الكافية التى تحسم المباريات الصعبة .

ويرتبط طارق سعيد حسانين رئيس الترسانة بصداقة مع فاروق جعفر الذى قام بتدريب الشواكيش أكثر من مرة سابقا ، ويعيش حاليا على تحليل المباريات ولم يقم بتدريب أى فريق منذ أخر فترة قام بها بتدريب الداخلية فى موسم 2015 .