شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف الطلائع بالفيديو.. وبرنامج خاص لتجهيز عمرو جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأورجوياني مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق اليوم الاثنين. وشهدت المحاضرة شرح الخواجه لأبرز نقاط القوة والضعف فى فريق الطلائع قبل مواجهته. Advertisements فيما يؤدى عمرو جمال مهاجم الفريق برنامجا خاصا لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات، بعد تعافيه من الإصابة. وخاض عمرو جمال تدريبات بدنية منفردة قبل انطلاق مران الفريق تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

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