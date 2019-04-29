شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعد أيمن حفنى بالعودة للمشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق بالعودة للمشاركة مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، والتى ستشهد ضغطا فى المباريات.

وتحدث جروس مع أيمن حفنى وأكد أنه سيعتمد عليه خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل ضغط مباريات الدورى والكونفدرالية الأفريقية على الزمالك، وحاجة المدير الفنى للاعتماد على بعض اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارة العالية، لمواصلة المنافسة بقوة على جميع البطولات.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلى التونسى الأحد المقبل على الملعب الأوليمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوز الأبيض فى مباراة الذهاب بهدف دون رد.

الزمالك يواجه وادى دجلة فى الدورى

وبعدها يعود الزمالك إلى القاهرة ويستضيف وادى دجلة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 9 مايو المقبل باستاد بتروسبورت.

الزمالك يحل ضيفا على الداخلية

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فيما يحل الزمالك بعد ذلك ضيفًا على فريق الداخلية، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 12 من مايو المقبل على استاد بتروسبورت.

الزمالك يواجه الإنتاج فى المباراة المؤجلة

ويعود بعد ذلك الزمالك لملاقاة الانتاج الحربي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 15 من مايو المقبل، على ستاد بتروسبورت.