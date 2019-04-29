"قصة صور" محمد إيهاب.. رباع من ذهب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال يتبعه الذهب أينما كان وسط طموحه القوى دائما فى تحقيق المزيد من الإنجازات . محمد إيهاب نجح فى إضافة ذهبيات جديدة لرصيده الأفريقى بعدما نجح مؤخرا فى حصد 3 ذهبيات فى البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة فى وزن 81 كجم. و يسعى محمد إيهاب أن يتواجد على منصة الذهب فى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما نجح فى حصد برونزية ري ودى جانيرو الأخيرة . و يرصد الخليج 365 صور توضح ملامح الحماس و الإصرار لدى البطل الأوليمبى محمد إيهاب فى الصور التالية :

محمد إيهاب Advertisements

محمد إيهاب فى التتويج بذهبيات أمم افريقيا

محمد إيهاب فى التدريبات

محمد غيهاب فى البرازيل

محمد إيهاب و جانب من القوة فى التدريبات

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