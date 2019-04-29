الأهلى يرصد مليون دولار لضم مهاجم نهضة البركان المغربي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل التوجولي لابا كودجا مهاجم نهضة البركان المغربي حسابات النادي الأهلى لتدعيم خط الهجوم الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد الاستقرار على ضرورة تدعيم هذا المركز بلاعب سوبر يعين الفريق سواء على المستوى المحلي أو القاري.
وتلقت إدارة التعاقدات بالأهلى العديد من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة، من قبل عدد من وكلاء اللاعبين، تمهيداً للتعاقد مع واحد منهم لتدعيم الهجوم فى الصيف المقبل.
ولفت لابا كودجا أنظار إدارة الأهلى، بعد تألقه الواضح فى الدوري المغربي هذا الموسم، فى ظل إجادته اللعب بكلتا القدمين ويُجيد التسديد بالرأس، بالإضافة لتميزه فى تصويب الركلات الحرة من على حدود منطقة الجزاء.
وتواصل مسئول أهلاوي مع إدارة نهضة البركان، التي رحبت ببيع اللاعب فى ظل انتهاء عقده مع الفريق المغربي بنهاية الموسم القادم، وبالتالي فهناك رغبة فى بيعه للحصول على عائد مادى، ومنعاً لتوقيعه مجاناً لأى ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ورصدت إدارة الأهلى مبلغ مليون دولار للتعاقد مع المهاجم التوجولي ، والذي فى حالة التعاقد معه سيتم الموافقة على رحيل أحد الثنائي المغربي وليد أزارو أو النيجيري جونيور أجاي، فى ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب داخل صفوف الأهلي حالياً والتي تضم بجانب أجاي وأزارو الثنائي التونسي على معلول والأنجولي جيرالدو.
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