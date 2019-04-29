بالفيديو.. أحداث مؤسفة بالدوري السوداني.. "اقتحام وضرب حكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

شهد الدوري السوداني أحداث مؤسفة بعدما قامت جماهير نادي المريخ بالاعتداء على حكم مباراة الفريق أمام هلال الأبيض أمس الأحد.

ولم تُستكمل مباراة الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري السوداني بين المريخ وهلال الأبيض، بسبب أحداث وصفتها الصحافة السودانية بـ"المهزلة" و"الفضيحة".

ووفقا لتقارير بالصحافة السودانية، فإن لاعب المريخ بكري المدينة، حصل على بطاقة صفراء بعد احتجاجه على أحد قرارات الحكم الطيب حسين بسبب عدم احتسابه لركلة جزاء، لصالح المريخ.

ومع نهاية الشوط الأول بتقدم المريخ بهدف تم احرازه في الوقت بدل الضائع من الشوط، اتجه بكري المدينة من جديد للحكم وكان غاضبا بشدة وانفعل على الحكم بسبب احد القرارات.

وقام حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه بكري المدينة، وتسبب انفعال اللاعب وغضبه، في تسلل أعداد من جماهير المريخ لأرض الملعب.

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وقامت الجماهير بالاعتداء على حكم المباراة، لكن تم السيطرة على الوضع بعد ذلك وتوفير حماية لطاقم الحكام، واخراج فريق هلال الأبيض من الملعب.

وتداولت تقارير صحفية سودانية، أن حكم المباراة تلقى العلاج وأصبح في حالة جيدة، وأنه قام بتدوين عدد من البلاغات ضد من قاموا بالاعتداء عليه.

ووفقا لما جاء في تصريحات على لسان الفاتح باني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، لموقع "باج نيوز" فإنه سيتم تحويل بكري المدينة للجنة الانضباط.

ورفض رئيس لجنة المسابقات ما حدث ووصفه بـ"الأمر الخطير"، وأشار الى أن المسابقة مستمرة، لكن في حال لم يتم تلق أي استجابة من الجهات الأمنية بشأن عملية تأمين المباريات سيتم النظر في وضع النشاط الكروي.