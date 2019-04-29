"لا تفز بكل الجوائز".. صلاح يوجه رسالة "ساخرة" لفان دايك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حرص الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بتتويج زميله مدافع الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك بعد تتويج الأخير بجائزة لاعب العام.

وتوج فان دايك بجائزة لاعب العام في إنجلترا لوسم 2018/2019 من خلال رابطة اللاعبين المحترفين.

ونشر صلاح صور تجمعه بفان دايك من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا "لاعب العام عن جدارة واستحقاق".

وتابع "ملك مصر" رسالته للمدافع قائلا "فقط توخي الحذر ولا تفز بكل الجوائز هذا العام، وإلا إنك تعلم ما سيحدث لك في العام المقبل".

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وسبق لمحمد صلاح وأن توج بجائزة لاعب العام في إنجلترا الموسم الماضي، وفاز أيضا بالعديد من الجوائز الفردية أبرزها أفضل لاعب في "بريميرليج" وهداف "بريميرليج"، وأفضل لاعب أفريقي بجانب التواجد في القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم.

وتعرض صلاح هداف الدوري الإنجليزي الموسم الحالي حتى الأن برصيد 21 هدفا، لبعض الانتقادات من وسائل الإعلام مطلع الموسم الحالي بسبب ما تم وصفه بتذبذب في مستوى "ملك مصر".

الجدير بالذكر، أن فان دايك /27 عاما/ شارك في جميع مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي وعددها 35 مباراة، وساعد ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكه في 19 مباراة.