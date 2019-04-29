زيدان غاضب ويطالب لاعبيه بهذا الطلب

فتح مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، النار على لاعبيه، بسبب عدم فعل أي شيء خلال الهزيمة 1-0 أمام رايو فايكانو المتعثر، ليتعرض بطل أوروبا للهزيمة العاشرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وسجل أدري إمباربا هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول، وباستثناء إلغاء هدف لماريانو مهاجم ريال، لم يكن فريق المدرب زيدان قريباً من التعادل.

وأبلغ زيدان الصحافيين: “لم نفعل شيئاً على أي مستوى منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة.. في بعض الأحيان تفشل في التسجيل، لكن لم نصنع أي فرصة ولم نفعل أي شيء جيد.. يجب أن نغضب بسبب أدائنا.. أنا غاضب لأننا قدمنا صورة سيئة عن أنفسنا”.

وهذا أول فوز لرايو على جاره ريال منذ 1997، عندما كان فابيو كابيلو مدرباً لريال مدريد.

وبدأ رايو الجولة في المركز الأخير بينما خسر ريال عشر مرات في موسم واحد بالدوري لأول مرة منذ عقد من الزمان.

وتولى زيدان تدريب ريال في ثماني مباريات هذا الموسم، إذ عاد إلى منصبه السابق في مارس (آذار) المقبل، بعد إقالة يولن لوبتيغي وسانتياغو سولاري وبعد عشرة أشهر من رحيله عقب حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

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وفاز المدرب الفرنسي أربع مرات في ثماني مباريات وتعادل مرتين وخسر مرتين، وأخفق في تحقيق أي انتصار خارج أرضه في أربع مباريات.

وكان ريال يتأخر بفارق 12 نقطة عن برشلونة، عندما تولى زيدان المسؤولية، لكنه بات على بعد 18 نقطة من غريمه الذي توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثامنة في 11 عاماً يوم السبت.

ويتأخر ريال بفارق تسع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ويبدو أن فريق زيدان سيحتل المركز الثالث للموسم الثاني على التوالي.

وقال زيدان إنه “لا يشعر بالندم على قرار العودة إلى الفريق، الذي يحتاج إلى إجراء الكثير من التغييرات بعد موسم مخيب للآمال في كل المسابقات”.

وأبلغ زيدان الصحافيين: “لا أشعر بالأسف على العودة إلى هذا المنصب بل العكس.. أعرف أني سأتعامل مع لحظات صعبة مثل تلك لكن لا يمكن أن نتحمل اللعب بهذه الطريقة مجدداً.. سارت كل الأمور بشكل سيء في المباراة بدءاً من أسلوبنا.. لم نلعب بالتزام على الإطلاق”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “ستكون هناك الكثير من المباريات الصعبة، خاصة عندما تلعب أمام فريق يركض أكثر منك، كما أن المنافس كان يقدم أفضل مستوياته لكننا لم نفعل أي شيء مما ينبغي أن نفعله في أرض الملعب”.