تعرّف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين

تقدم "بوابة الوفد" موعد مباريات، اليوم الإثنين، في مختلف البطولات المحلية والقارية على مستويات الأندية في كل العالم، وأبرزها مباراة الهلال والتعاون بالدوري السعودي. مباريات كأس الاتحاد الآسيوي: المالكية البحريني والسويق العماني في تمام الساعة السادسة مساءً القادسية والكويتي والعهد اللبناني في تمام الساعة السابعة وربع مساءً مباريات الدوري الإسباني: ريال بيتيس وإسبانيول في تمام الساعة التاسعة مساءً مباريات الدوري الإيطالي: أتلانتا وأودينيزي في تمام الساعة السابعة مساءً فيورنتينا وساسولو في تمام الساعة Advertisements التاسعة مساءً مباريات الدوري التركي: ملطية سبور وقاسم باشا في تمام الساعة السابعة مساءً قونيا سبور وجالطة سراي في تمام الساعة السابعة مساءً مباريات الدوري السعودي: الهلال والتعاون في تمام الساعة السادسة مساءً كأس رئيس الدولة الإماراتي: الظفرة وشباب الأهلي دبي في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً

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