أديداس تُهدي مانشستر يونايتد قميصًا استثنائيًا في الموسم المقبل

استغلت شركة أديداس، احتفال مانشستر يونايتد بمرور 20 عامًا على تتويجه بالثلاثية التاريخية، وأعلنت تصميمها لقميص استثنائي لتخليد تلك الذكرى.

ويتضمن القميص الكثير من التلميحات لموسم 1999/1998، على أن يخوض الفريق منافسات الموسم المقبل 2020/2019 بذلك القميص الفريد من نوعه.

عشاق مانشستر يونايتد يأملون في أن تؤثر التلميحات التي دونتها شركة أديداس بالإيجاب على مسيرة فريقهم، وتكون دافعًا للاعبين لإثبات أحقيتهم في الدفاع عن ألوان الفريق الأكثر شعبية حول العالم جنبًا إلى جنب ريال مدريد وبرشلونة.

وستضع شركة أديداس شعارًا مُشابهًا للشعار الذي أُستخدم من جانب شركة “امبرو” في تصميم قميص موسم 1999/1998، لكن لونه سيكون بالذهبي والأسود.

وعلى الكتف الأيمن وضع شريط أسود اللون مطبوع عليه رقم 90+1 في إشارة إلى الدقيقة التي سجل فيها المهاجم الإنجليزي تيدي شيرينجهام لهدف تعادل مانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

وعلى الكتف الأيسر سيوضع شريط آخر مطبوع عليه رقم 90+3 في إشارة إلى توقيت هدف المهاجم النرويجي أولي جونار سولشاير أمام بايرن ميونخ في نهائي أبطال أوروبا 99، وهو الهدف الذي تُوج بفضله مانشستر يونايتد على حساب البايرن بملعب كامب نو في مدينة برشلونة، ليكمل الثلاثية الأولى في تاريخه وتاريخ الكرة الإنجليزية.

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أما الإضافة الرابعة للقميص، فكانت عبارة عن ثلاث تواريخ مطبوعة على شريط أسود ثالث، يظهر عند قلب الطرف السفلي من القميص.

وتمثل التواريخ فوز مانشستر يونايتد بكل من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يُصدر النادي قميصًا مشابهًا لقميص النادي عام 1999 وسيتم ارتدائه للعب مباراتي الديربي أمام مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

ولم يتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق لقب الدوري منذ تقاعد المدرب العظيم “السير أليكس فيرجسون” في مايو 2013. واحتل مراكز لا تُعبر عن تاريخه أو شعبيته أو حجم انفاقه في سوق الانتقالات، خلال المواسم التي تلت مغادرة فيرجسون.

واحتل اليونايتد المركز السابع في موسم 2014/2013، والمركز الخامس في موسم 2016/2015، والمركز السادس في موسم 2017/2016.

وكانت أفضل فترات الفريق بموسم 2015/2014 حين احتل المركز الرابع، وبموسم 2018/2017 عندما نافس مانشستر سيتي على اللقب وأنهى في مركز الوصافة.