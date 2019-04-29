تقرير | تشيلسي يريد تنفيذ مشروع يوفنتوس وبوفون

كشفت كبرى الصحف البريطانية عن تقديم إدارة تشيلسي لعرض جاد إلى أسطورة النادي “بيتر تشيك” للعودة إلى ملعب ستامفورد بريدج في منصب إداري بدءًا من الموسم المقبل 2020/2019.

خطة تشيلسي هي نفسها الخطة التي يتبعها عملاق الكرة الإيطالية “يوفنتوس” مع أساطيره منذ أعوام مضت، فقد قام بإعادة نجم الوسط التشيكي “بافل نيدفيد” للعمل في منصب إداري، وينوي إعادة الحارس التاريخي “جانلويجي بوفون” في الصيف المقبل.

وتأثرت علاقة بوفون بمالك باريس سان جيرمان “ناصر الخليفي” بسبب خيبة أمل دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد لتلقيه هدفين بطرق غريبة في مباراة إياب ثمن النهائي على ملعب بارك دي برانس.

ولم تُبد إدارة باريس سان جيرمان استعدادها لمنح بوفون فرصة جديدة لتعويض الاخفاق بالموسم المقبل، وبدأت البحث عن وسيلة تمكنها من ضم الحارس الإسباني “دافيد دي خيا” الذي لا يمر بأفضل أيامه مع مانشستر يونايتد.

وقال وكيل أعمال بوفون (سيلفانو مارتينا) لشبكة سبورت ميدياست الإيطالية “سنجتمع بمسؤولي باريس سان جيرمان قبل نهاية شهر أبريل لبحث مصير بوفون، وإذا ما كان سيستمر كحارس مرمى أم لا”.

عودة تشيك

يُخطط نادي تشيلسي للاستفادة من بيتر تشيك الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في وقت سابق من العام الجاري، بسبب الإصابات التي أعاقت مسيرته مع آرسنال على مدار العامين الماضيين، ودفعت أوناي إيمري نحو التعاقد مع الحارس الألماني “لينو” من باير ليفركوزن فور خلافته لآرسين فينجر.

ويسعى مالك تشيلسي “رومان أبراموفيتش” للاستفادة من شخصية تشيك القيادية وعلاقاته الواسعة بمنحه منصب مؤثر في في الجهاز الفني، مثل منصب المدير التقني الذي استقال منه النيجيري “مايكل إيمانيلو” في نوفمبر 2017 ولم يخلفه به أي أحد.

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وتتوقع صحف “ديلي تلجراف والتايمز والجارديان” عودة معظم نجوم تشيلسي في عصره الذهبي لمساعدة النادي على النهوض من سباته المستمر منذ التتويج بلقب البريميرليج عام 2015 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وتعرض تشيلسي لصفعة قوية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بالإيقاف عن إبرام صفقات جديدة لفترتي انتقالات، بالتالي فلن يوضع بيتر تشيك تحت ضغط كبير خلال الميركاتو، وسيبني نفسه في هذا المجال بحرية كبيرة حتى صيف 2020، موعد عودة تشيلسي للتسوق بشكل قانوني بعد انتهاء العقوبة المفروضة عليه.

وقالت ديلي تلجراف “ووضع اسم بيتر تشيك على رأس قائمة أولويات أبراموفيتش لتولي منصب المدير الرياضي أو المدير التقني، حيث يُعد أحد أهم الأشخاص المقربين منه، ويحظى بثقته واحترامه منذ مدة طويلة”.

ودافع بيتر تشيك عن ألوان تشيلسي لمدة عشرة أعوام بعد انضمامه للفريق بتوصية من المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري من رين الفرنسي خلال يناير 2003.

ولا يزال مستقبل المدير الفني لتشيلسي “ماوريسيو ساري” على المحك بسبب نتائجه السلبية في الدوري المحلي وخسارته لكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام تشيلسي وتوديعه لكأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر يونايتد.

لكن هناك تفكير حقيقي داخل النادي بترك المدرب الإيطالي لموسم آخر، لحين التأكد من قدرة النجم السابق والهداف التاريخي لتشيلسي “فرانك لامبارد” على قيادة الفريق بموسم 2021/2020.

وحقق فرانك لامبارد نتائج مذهلة مع ديربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” هذا الموسم، وينافس بقوة على الصعود أمام أندية ليدز يونايتد ووست بروميتش وأستون فيلا على المقعد الثالث المؤهل إلى البريميرليج.