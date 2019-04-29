كريستيانو رونالدو يتواصل مع أصدقاءه لإنقاذ حلمه

يحلم رونالدو منذ اليوم الأول له في يوفنتوس لقيادة الفريق نحو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، لكن الحلم تسرب أمام شباب أياكس أمستردام الذين أطاحوا في وقت سابق بريال مدريد من الدور ثمن النهائي.

ويبحث النجم البرتغالي عن طرق تعزز فرصه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الثاني له مع السيدة العجوز، ومن بين تلك الفرص، الاتصال بزملائه السابقين في ريال مدريد، لإقناع بعضهم بالانضمام إليه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ومساعدة إدارة اليوفي على إبرام صفقات أخرى مثل ضم النجم البرتغالي الواعد جواو فيليكس.

وتسبب فشل كريستيانو رونالدو في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، للمرة الأولى منذ عام 2011، في تحدثه إلى إدارة يوفنتوس عن أهمية إجراء تعديلات على التشكيلة الأساسية والاحتياطية للفريق، إذا أرادوا منه المواصلة لقيادة الفريق لمُعانقة اللقب المستعصي على النادي منذ عام 1998.

وقالت صحيفة أبولا البرتغالية إن رونالدو توجه بعدة طلبات إلى إدارة يوفنتوس، أولها التعاقد مع مواطنه جواو فيليكس من بنفيكا، وهي الصفقة التي ستكلف 100 مليون يورو.

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وأضافت الصحيفة ذاتها “قائمة طلبات رونالدو تضمنت أسماء مثل المدافع الدولي الفرنسي رافاييل فاران، وصانع الألعاب الدولي الإسباني إيسكو”.

لكن مسألة رحيل فاران سواء إلى يوفنتوس أو مانشستر يونايتد تعقدت هذا الأسبوع، بعدما أقنعه المدرب العائد لتولي زمام الأمور في ريال مدريد “زين الدين زيدان” بالبقاء.

وسيبقى إيسكو أكثر لاعبي ريال مدريد المُرشحين للانضمام إلى رونالدو في يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي، إذ ارتبط اسمه منذ فترة طويلة باللعب لليوفي.

ولن يكون تعاقد يوفنتوس مع جواو فيليكس بتلك البساطة، لدخول أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في مفاوضات جادة مع بنفيكا لضمه، رغم أن قيمة الشرط الجزائي في عقده تصل لـ 120 مليون يورو.

وتتطلع إدارة يوفنتوس لاستغلال العلاقة القوية بين رونالدو ووكيل أعمال جواو فيليكس “جورجي مينديز” لحسم الصفقة لصالح عملاق تورينو المُتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي هذا الموسم.