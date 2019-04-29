رياضة | الصربى ماركو: سعيد بلقب السليمانية للتنس.. والسويسرية سيمونا تشيد بالتنظيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصربى ماركو: سعيد بلقب السليمانية للتنس.. والسويسرية سيمونا تشيد بالتنظيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب اللاعب الصربى ماركو تيبافاتش هو سعادته البالغة بالفوز بلقب بطولة السليمانية الدولية للتنس للرجال المقامة حاليا بملاعب نادى السليمانية الرياضى .

قال ماركو ان المباراة النهائية التى تغلب فيها على نظيره الامريكى دينيس كانت صعبة للغاية لاسيما وان المنافس لاعب مميز .

اشار قائلا انه دائما يسعد باللعب فى مصر ويعشق الحضور اليها خاصة وأن معظم القابه فى اللعبة البيضاء حققها على ارض الفراعنة عشرة من خمسة عشر بطولة فاز بها حتى الان منذ احترافه اللعبة عام 2014 لذا مصر تمثل حالة خاصة فى حياته.

اشاد ماركو بالتنظيم الناجح للبطولة والامكانيات المتوافرة من ملاعب وفندق وجيمانيزيوم وبرامج ترفيهية كلها مقدمة فى بطولة السليمانية بإشراف مديرها الدينامو رامى شحاته .

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وقالت بطلة السيدات الصاعدة الواعدة صاحبة ال18 عاما السويسرية سيمونا والتارت أن لقب بطولة السليمانية للتنس هو الرابع فى مسيرتها كلاعبة محترفة وجاء بعد مباراة نهائية شرسة امام لاعبة النمسا صاحبة الخبرات العريضة كليفنر .

اكدت ان توافر كل عوامل النجاح فى البطولة ساعدها دون شك فى الوصول إلى منصة التتويج فالملاغب متوافرة والفندق لا يبعد دقائق قليلة عنها والتنظيم رائع وفريق العمل يجتهد لتقديم الافضل باستمرار .

واختتم الاسبوع الثانى لبطولة السليمانية الدولية للتنس للرجال والسيدات بفوز الصربى ماركو والسويسرية سيمونا وقام بتوزيع الجوائز نائب رئيس اللجنة المنظمة سيف شوكت ومدير البطولة رامى شحاته والحكم العام وائل عباس .

وقدم سيف شوكت التهنئة للفائزين باللقب مؤكدا أن مستوى الاداء والمنافسة كان مرتفعا للغاية .

اضاف قائلا ان اللجنة المنظمة تعمل باستمرار على التطوير واضافة كل جديد خاصة بعدما اصبحت بطولات السليمانية الدولية للتنس علامة مميزة على مستوى اللعبة دوليا كما أنها تساهم فى تنشيط السياحة الرياضية بمصر.