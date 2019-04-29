رياضة | ليفربول يخطط لخطف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يخطط لخطف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي، يخطط للتعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة سبورت، إن ليفربول يراقب وضع ماركو أسينسيو في الصيف المقبل وينتظر أن يكون ضمن الراحلين عن البلانكوس ضمن مشروع الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد للموسم الجديد.

وتابعت الصحيفة أن ليفربول سوف يقدم عرضا لريال مدريد حال وجود ماركو أسينسيو ضمن قائمة الراحلين عن البلانكوس هذا الصيف.

ويملك ماركو أسينسيو 700 مليون يورو كشرط جزائي في عقده مع ريال مدريد الذي ينتهي في يونيو 2023.