رياضة | وزير الرياضة : نموذج محاكاة بطولة أفريقيا يعضد الروابط بين الجاليات الافريقية بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة : نموذج محاكاة بطولة أفريقيا يعضد الروابط بين الجاليات الافريقية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المنتخب المصري فوزه الأول على منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى بنتيجة 4 / 2 من منافسات "نموذج محاكاة بطولة أفريقيا " والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على ملاعب مركز شباب الجزيرة بمشاركة 22 جالية افريقية تمثل 22 منتخب أفريقي من الدول المتأهلة لبطولة الأمم الافريقية 2019 ، وبتلك النتيجة يتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى من المنافسات .

كان الدكتور " أشرف صبحي " وزير الشباب والرياضة افتتح اليوم السبت منافسات " نموذج المحاكاة لبطولة أفريقيا " مؤكدا أن تنفيذ هذا النموذج يهدف إلى تنمية وتعضيد الروابط بين الجاليات الافريقية المقيمة بمصر ووزارة الشباب والرياضة مشيراً إلى أن روح من الإيجابية تنعكس على علاقة مصر بأشقائها العرب والافارقة، وتأكيدًا للدور الإيجابي للرياضة باعتبارها القوة الناعمة التي تسهم فى التقريب بين الشعوب .

وجاءت نتائج المجموعة الثالثة بفوز منتخب السنغال على منتخب تنزانيا بنتيجة 2 /1 وبفوز منتخب كينيا على منتخب الجزائر 4 / صفر ليتصدر منتخب كينيا المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن منتخب تنزانيا .

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وفي منافسات المجموعة الرابعة حقق منتخب ناميبيا الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 7 / 2 فيما انتهت نتيجة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا بفوز كوت ديفوار بنتيجة 5 / صفر .

وتصدر قائمة الهدافين خلال الجولة الأولى شعيب ابراهيم لاعب منتخب ناميبيا برصيد 4 أهداف .

حضر افتتاح " نموذج محاكاة بطولة افريقيا " أحمد مجاهد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ، والسفيرة اجلال محمد المسئولة الاعلامية والثقافية بالوفد الدائم للاتحاد الافريقي لدي الجامعة العربية ، وسياما اليقوسامسون رئيس الاتحاد الدولي للمرأة الافريقية ، ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، وبعض سفراء الدول الأفريقية المتأهلة لبطولة الأمم الافريقية مصر 2019 ، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية وقيادات وزارة الشباب والرياضة .