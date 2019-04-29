رياضة | كروز أزول يعبر لوبوس في الدوري المكسيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كروز أزول يعبر لوبوس في الدوري المكسيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عزز كروز أزول موقعه بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المكسيكي، بفوزه على مضيفه لوبوس 4/ 1، فجر الإثنين، في المرحلة 16.
ورفع كروز أزول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد لوبوس عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.
وتقدم بابلو أجويلار وإدجار زالديفار بهدفين لكروز أزول في الدقيقتين 13 و15 وتكفل روبرتو ألفارادو بتسجيل الهدفين الآخرين في الدقيقتين 46 و75.
وجاء الهدف الوحيد لفريق لوبوس بواسطة ليوناردو راموس في الدقيقة41.
وفي مباريات أخرى فاز كويريتارو على فيراكروز 2/ 1 وتعادل بوماس أونام مع تولوكا 2/ 2.