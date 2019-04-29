رياضة | إبراهيموفيتش يقود جالاكسي لفوز صعب في الدوري الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش يقود جالاكسي لفوز صعب في الدوري الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، فريقه لوس أنجلوس جالاكسي لفوز مثير على ضيفه ريال سالت ليك، 2/ 1، فجر الإثنين في الجولة التاسعة من دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين.

وفي مباريات أخرى فاز مينسوتا يونايتد على دي سي يونايتد 1 /صفر، وبنفس النتيجة تفوق إمباكت مونتريال على شيكاغو فاير، وتعادل لوس أنجلوس إف سي مع مضيفه سياتل ساوندرز 1 /1.

ورفع جالاكسي رصيده إلى 22 نقطة من تسع مباريات محتلا المركز الثاني بالمجموعة الغربية، بفارق نقطة واحدة عن لوس أنجلوس إف سي المتصدر والذي خاض عشر مباريات.

وتقدم أوريل أنتونا بهدف لجالاكسي في الدقيقة 16، ثم تعادل دوني تويا لريال سالت ليك في الدقيقة 64، لكن إبراهيموفيتش تقمص دور البطولة وسجل هدف الفوز لجالاكسي في الدقيقة 78.