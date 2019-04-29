رياضة | رئيس فيراري متفائل رغم البداية غير المثالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس فيراري متفائل رغم البداية غير المثالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ما زال فيراري يسعى خلف فوزه الأول في الموسم الحالي ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بينما حصد غريمه مرسيدس المركزين الأول والثاني في أول أربعة سباقات، لكن ماتيا بينوتو رئيس الفريق يصر على أن الأمور ليست سيئة كما تبدو.

ودخل الفريق الإيطالي الموسم وهو مرشح للفوز بعد أداء قوي في اختبارات ما قبل بداية الموسم لكنه اكتفى بالحصول على مركز أول المنطلقين مرة واحدة وتحقيق أسرع لفة مرتين وحصد المركز الثالث ثلاث مرات.

وأبلغ بينوتو الصحفيين بعد جائزة أذربيجان الكبرى يوم الأحد "بعد أول أربعة سباقات لم يفز فيراري وانتصر مرسيدس 4 مرات، لذا فبلا شك مرسيدس قوي جدا، ويملك سيارة أفضل منا قليلا، لكن أعتقد أن الفارق ليس كبيرا والنتائج لا تعكس مدى كفاءة السيارة".

ولم يفز فيراري، أنجح فريق في تاريخ فورمولا 1، ببطولة العالم منذ 2008، بينما حصد مرسيدس اللقب في آخر 5 مواسم واحتفل بأفضل بداية على الإطلاق لفريق في موسم، منذ السماح لكل فريق بسيارتين.

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ويتأخر الفريق الإيطالي بفارق 74 نقطة عن مرسيدس قبل 17 سباقا من النهاية.



وبعد أداء مخيب مفاجئ في افتتاح الموسم في أستراليا سيطر فيراري في البحرين لكن مشكلة في المحرك حرمت شارل لوكلير من الفوز.

وغابت السرعة عن الفريق في الصين بينما تسبب حادث لوكلير في التجارب التأهيلية في باكو في فقدان فرصة حصد مركز أول المنطلقين رغم سيطرة فيراري على التجارب الحرة.

وشدد بينوتو على أن الفريق يملك السرعة وقال "كما قلنا شارل كان يمكنه حصد مركز أول المنطلقين، إذا كنت تملك سيارة سريعة يمكنها الحصول على مركز أول المنطلقين فهذا يعني أنك تملك سيارة جيدة في المجمل،

"لم نكن الأسرع في السباق لكننا لم نكن متأخرين بفارق 20 ثانية في النهاية".

