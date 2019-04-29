رياضة | مفاجأة.. الأهلي على بعد خطوات من حسم صفقة مميزة "مجانا"

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بات مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على بعد خطوات من حسم صفقة التوجولي كودجو لابا، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي.

وقام مسؤولو الأهلي بعقد سلسلة طويلة من المفاوضات مع اللاعب، في الفترة الماضية، حيث رحب كودجو بالانتقال إلى الفريق الأحمر، وتتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة لحسم الأمور.

وستكون صفقة اللاعب عبارة عن انتقال حر، بدون دفع أى مستحقات لفريق نهضة بركان؛ حيث ينتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالى، ويرفض لابا تجديد عقده حتى الآن مع فريقه.

ويرغب الأهلي في تدعيم صفوف الفريق بمهام مميز في ظل تراجع مستوى وليد أزارو ومروان محسن في الفترة الأخيرة.