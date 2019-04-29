رياضة | أزمة في برشلونة قبل مواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في برشلونة قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فريق برشلونة يواجه أزمة قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وفقا لصحيفة آس الإسبانية، فإن الحيرة والقلق تسيطر على إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة بخصوص مركزين في تشكيل البارسا لمواجهة ليفربول.

ويفاضل فالفيردي بين سيرجي روبيرتو والبرتغالي نيلسون سيميدو في اللعب كظهير أيمن ضد ليفربول بسبب المستوى المميز للثنائي حيث إن روبيرتو يمتاز بالقوة البدنية بينما البرتغالي يملك شخصية قوية وسرعة عالية قد تجعل فالفيردي يفكر به في وجود الثنائي القوي لليفربول محمد صلاح وساديو ماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيرجي روبيرتو الأقرب للعب ضد ليفربول من أجل سيطرة برشلونة على اللعب وهو اللاعب الموثوق من قبل فالفيردي في المباريات الكبرى هذا الموسم.