رياضة | 4 ميداليات لمنتخب ألعاب القوى للإعاقات الحركية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 ميداليات لمنتخب ألعاب القوى للإعاقات الحركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصل منتخب مصر لألعاب القوى للإعاقات الحركية المشارك في البطولة الدولية لألعاب القوى بالمغرب والمقامة خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٨ إبريل الجاري على 4 ميداليات متنوعة .
وحصل الفريق على ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتان برونزية حيث حصد اللاعب حماده سيد الميدالية الذهبية ضمن منافسات الوثب العالى بالفئة الطبية t42 كما حصد حسام محمود عبد العاطى على الميدالية الفضية ضمن منافسات الوثب الطويل والمركز الرابع فى سباق ١٠٠ متر عدو بالفئة الطبية t38 فيما حصلت اللاعبة دينا الزاملي على ميداليتان برونزية فى سباق ٢٠٠ متر عدو و ٤٠٠ متر عدو بالفئة الطبية t37
ويترأس البعثة الدكتور أحمد آدم عضو مجلس إدارة اللجنة والدكتور محمد عبد الرؤوف مدرب عام بالمنتخب .
كما صرحت الدكتورة حياة خطاب بأنها تتقدم بخالص التهانى للاعبين وتتمنى لهم التوفيق فى البطولات القادمة و التأهل إلى طوكيو ٢٠٢٠ .