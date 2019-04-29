رياضة | 4 ميداليات لمنتخب ألعاب القوى للإعاقات الحركية

حصل منتخب مصر لألعاب القوى للإعاقات الحركية المشارك في البطولة الدولية لألعاب القوى بالمغرب والمقامة خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٨ إبريل الجاري على 4 ميداليات متنوعة .

وحصل الفريق على ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتان برونزية حيث حصد اللاعب حماده سيد الميدالية الذهبية ضمن منافسات الوثب العالى بالفئة الطبية t42 كما حصد حسام محمود عبد العاطى على الميدالية الفضية ضمن منافسات الوثب الطويل والمركز الرابع فى سباق ١٠٠ متر عدو بالفئة الطبية t38 فيما حصلت اللاعبة دينا الزاملي على ميداليتان برونزية فى سباق ٢٠٠ متر عدو و ٤٠٠ متر عدو بالفئة الطبية t37

ويترأس البعثة الدكتور أحمد آدم عضو مجلس إدارة اللجنة والدكتور محمد عبد الرؤوف مدرب عام بالمنتخب .