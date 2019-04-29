رياضة | قرار جديد من أجيري حول انضمام السعيد للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من أجيري حول انضمام السعيد للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب المصرى لكرة القدم، عن لاعبين مميزين للانضمام للفراعنة استعدادا لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

ودخل عبدالله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، وعمر جابر، لاعب بيراميدز، ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب فى قائمة الـ30 لاعباً التى سيقع عليها الاختيار فى شهر مايو المقبل.

واستقر أجيري على منح عمر السعيد، مهاجم الزمالك، فرصة أخيرة للحكم على مستواه خلال المباريات المقبلة للفريق الأبيض لحسم موقفه قبل أمم أفريقيا.