رياضة | جاريث بيل يصدم ريال مدريد بتصرف غريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يصدم ريال مدريد بتصرف غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي الويلزي جاريث بيل اقترب من الرحيل عن ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن جاريث بيل لم يعود مع بعثة ريال مدريد من فاليكانو أمس بعد خسارة البلانكوس بهدف في الجولة الـ35 من الليجا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل ذهب بسيارة خاصة إلى مطار باراخاس حيث تنتظر الويلزي طائرة خاصة بعدما حصل على إذن من الفرنسي زين الدين زيدان وهو اللاعب الوحيد الذي قام بهذا التصرف.

ويريد ريال مدريد بيع جاريث بيل في الصيف المقبل مقابل 100 مليون يورو من أجل تدعيم صفوفه الفريق الملكي بأسماء مميزة مثل إيدين هازارد وكيليان مبابي وبول بوجبا وجادون سانشو وساديو ماني.