رياضة | غزارة تهديفية في ثاني أيام نموذج محاكاة بطولة افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزارة تهديفية في ثاني أيام نموذج محاكاة بطولة افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه تم تسجيل 92 هدفاً منذ انطلاق منافسات "نموذج محاكاة بطولة أفريقيا " أمس، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على ملاعب مركز شباب الجزيرة بمشاركة 23 جالية افريقية تمثل 23 منتخبا أفريقيا من الدول المتأهلة لبطولة الأمم الافريقية 2019.

وحقق منتخب أوغندا فوزه الثاني بالمجموعة الأولي علي منتخب زيمبابوي بنتيجة 2/1 وبذلك يتصدر منتخب أوغندا المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط، وفي المجموعة الثانية فاز منتخب نيجيريا علي منتخب غينيا بنتيجة 2/0، ويتصدر المجموعة الثانية، كما فاز منتخب بروندي علي منتخب مدغشقر بنتيجة 2/1.

وفي المجموعة الثالثة اكتسح منتخب السنغال منتخب الجزائر بنتيجة 12/2 ليعتلي السنغال قمة المجموعة، كما فاز منتخب كينيا علي منتخب تنزانيا بنتيجة 2/ 1لتأتي في المركز الثاني بالمجموعة، وفي المجموعة الرابعة تغلب منتخب جنوب افريقيا علي منتخب ناميبيا بنتيجة 3/0، فيما تغلب منتخب كوت ديفوار علي منتخب المغرب بنتيجة 11/0 ليتصدر المجموعة الرابعة.

وتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة بعد حصوله علي 6 نقاط بالمجموعة، وتغلب منتخب موريتانيا علي منتخب انجولا بنتيجة 3/1، وفي المجموعة السادسة تصدر منتخب غانا المجموعة بعد تغلبه علي منتخب الكاميرون بنتيجة 2/1، فيما تغلب منتخب غينيا بيساو علي بنين بنتيجة 2/1.