رياضة | 3 صفقات مميزة على رادار الزمالك

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يسعى مسؤولو نادى الزمالك لضم ثلاث صفقات نارية استعدادًا للموسم المقبل لتدعيم صفوف القلعة البيضاء للمنافسة على البطولات في الفترة القادمة.

ويتنافس الزمالك على تحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز وكذلك بطولة الكونفدرالية بعد الفوز على النجم 1-0 في ذهاب نصف نهائي بطولة أفريقيا.

ودخل النادى الأبيض فى مفاوضات مع الثلاثى محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلى المعار إلى الوحدة السعودى، والغانى جون أنطوى مهاجم فريق مصر للمقاصة، ومحمد أمين بن عمر لاعب وسط النجم الساحلى التونسى.