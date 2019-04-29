رياضة | زيدان يسقط في فخ رقم سلبي مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يسقط في فخ رقم سلبي مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في رقم سلبي لأول مرة في مسيرته التدريبية مع الميرينجي، خلال مواجهة رايو فايكانو، التي خسرها فريقه بهدف دون رد، في الجولة الـ35 من الليجا.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن ريال مدريد فشل في التسجيل خلال مباراتين متتاليتين، في كل المسابقات، لأول مرة تحت قيادة زيدان كمدير فني.

وكان الفريق الملكي قد سقط في فخ التعادل السلبي، ضد خيتافي بالجولة الماضية من الليجا.