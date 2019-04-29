رياضة | جروس يقترب من التجديد للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يقترب من التجديد للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، من تجديد تعاقده مع الأبيض خلال الفترة القادمة بعد النتائج الطيبة التي حققها المدير الفني مع الفريق في الفترة الماضية.

فاز الزمالك على النجم الساحلي بهدف دون في لقاء الذهاب لنصف نهائي البطولة الذي جمعهما مساء أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي في اللقاء المقرر له الأحد المقبل، في لقاء الإياب للدور نصف النهائي من البطولة.



رضا عبد العال يهاجم جروس: يدرب ضد الزمالك هاجم رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض رغم الفوز على النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "جروس فشل أمام النجم الساحلي بتغييرات خاطئة ورفض إشراك لاعب موهوب بقيمة أيمن حفني، رغم أنه كان بمقدوره أن يستحوذ على الكرة، ويقدم أداءً جماليًا". وأضاف عبد العال: "جروس يلعب ضد الزمالك ولم يدرس النجم الساحلي، إلى جانب اعتماده على العرضيات.. ولولا تألق الحارس محمود جنش، لاستقبل الزمالك أهدافا من كرات عرضية". التابعي: النجم أفضل من الزمالك ولا بديل لفرجاني ساسي يرى بشير التابعي لاعب الزمالك الأسبق، إن فرجاني ساسي لاعب الأبيض ليس له بديل في الوقت الحالي. وقال التابعي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "فرجاني ملوش بديل، لاعب مفيش منه.. طارق حامد يجيد إفساد هجمات المنافس، ولكن بعد ذلك لا تستمر الهجمة على عكس وجود ساسي الذي يجيد الاستلام ويساعد حامد على توزيع الكرة بشكل أفضل". وأضاف: "لم يتراجع أداء لاعبي الزمالك من فراغ، بل جاء بسبب ضغط لاعبي النجم المسيطرين الذين كانوا الأفضل.. شعرت أن الزمالك بيضيع الوقت وهذا هو أكبر دليل ان لاعبي الفريق كانو مجهدين". مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بعد تعديلات جدول الدوري أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي من 1 مايو إلى 15 مايو ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري. مباريات الزمالك بعد التأجيل الزمالك مع وادي دجلة (9 مايو) الداخلية مع الزمالك (12 مايو) Advertisements الزمالك مع الإنتاج (15 مايو) مواعيد مباريات الأهلي بعد التعديل طلائع الجيش مع الأهلي (1 مايو) نجوم المستقبل مع الأهلي (5 مايو) الأهلي مع سموحة (11 مايو) رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب" رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه. وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته. واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية. مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري. وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور. وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.

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