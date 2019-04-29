رياضة | الهلال يصارع التعاون من أجل رد الاعتبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يصارع التعاون من أجل رد الاعتبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الهلال نظيره التعاون لاستعادة صدارته ورد اعتباره على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الهلال المباراة وهو يبحث عن رد اعتباره والثأر من التعاون الذي ألحق به هزيمة تاريخية يوم الخميس الماضي حينما اكتسحه 5-صفر، في الدور نصف النهائي لكأس الملك.

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وقررت إدارة الهلال إقالة الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق عقب الخسارة من التعاون لتعين البرازيلي شاموسكا مدرب الفيصلي ليقود الفريق حتى نهاية الموسم.

وفي المقابل يبحث التعاون عن مواصلة مستوياته المميزة التي قدمها الفريق، وكان آخرها وصوله إلى نهائي كأس الملك عقب فوزه الكاسح على الهلال بخماسية نظيفة.

ويتطلع التعاون لتحقيق نتيجةٍ تبقي حظوظه قائمة في الحصول على المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.