رياضة | جدول مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الاثنين 29 أبريل بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الاثنين 29 أبريل في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري الإسباني

ريال بيتيس vs إسبانيول .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

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- الدوري الإيطالي

أتالانتا vs أودينيزي .. في الساعة 7 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

فيورنتينا vs ساسولو .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

- الدوري السعودي

الهلال vs التعاون .. في الساعة 6 مساءً عبر قناة السعودية الرياضية.