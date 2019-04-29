وفاة لاعب بمنتخب التشيك.. وصدمة في الأوساط الكروية

جدة - عمرو شويل التشيك- الخليج 365:

أعلن نادي ألانيا سبور التركي، الاثنين، أن لاعبه الدولي التشيكي جوزيف سورال توفي، الاثنين، إثر تعرض الحافلة التي كانت تقله مع زملائه في النادي لحادث سير، وفقما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.

وأشار النادي في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” إلى وفاة النجم الذي يبلغ من العمر 28 عاما، الذي سبق له اللعب في صفوف المنتخب التشيكي الوطني 20 مرة، وسجل خلالها هدفا، في خبر سبب صدمة بالأوساط الكروية التركية والتشيكية.

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وكان سورال برفقه زملائه في رحلة العودة إلى ألانيا على الساحل الجنوبي لتركيا، عقب مباراة جمعت ناديهم بقيصري سبور، قبل الحادث الذي أدى إلى وفاة صادمة.

وتوفي سورال بعد نقله إلى إحدى المستشفيات التركية، وكان رفقة 6 آخرين من زملائه في النادي.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن رئيس نادي ألانيا سبور حسان كافوسوغلو، قوله إن تحقيقات الشرطة الأولية أشارت إلى وقوع تصادم بين الحافلة التي كانت تقل لاعبي فريقه وحافلة أخرى، وأن سائقيها كانا نائمين عند وقوع الحادثة.

وانضم سورال للنادي التركي في يناير الماضي، بعد أن أمضى معظم مسيرته الكروية باللعب في التشيك لصالح أندية سبارتا براغ وسلوفان ليبيريتس وبرنو.