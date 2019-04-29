شكرا لقرائتكم الجبلاية توافق على تعديل مكافأة التأهل لأمم إفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تعديل لائحة مكافأة المنتخب الوطنى الأول الخاصة بالتأهل لأمم افريقيا 2019، ليتم زيادة المكافآت المقررة للاعبين إلى 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد التأهل للكان المقبل بدلا من اللائحة القديمة والخاصة ببطولة 2017 التى أقيمت بالجابون والتى كانت تنص على حصول كل لاعب على 60 ألف جنيه .

وتنص لائحة المنتخب القديمة على حصول لاعبى المنتخب الوطنى على 16 ألف جنيه حال الفوز خارج مصر، و12 ألف جنيه داخل مصر، و8 آلاف جنيه حال التعادل خارج الأرض، مع إلغاء مكافأة التعادل داخل الأرض، على أن يحصل اللاعبون والجهاز الفنى على إجمالى هذه المكافآت مجمعة فى حالة التأهل للبطولة، وهو ما حدث مؤخرا حيث تأهل المنتخب الوطنى بصحبة تونس إلى البطولة.

وفاز المنتخب فى 4 مباريات وتعادل مرة واحدة أمام النيجر بالنيجر وخسر مرة واحدة أمام تونس فى تونس، ليصبح من حق كل لاعب 60 ألف جنيه بعد التأهل، إلا ان اللاعبين طلبوا زيادة المكافأة وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة على أن يتم صرف المكافآت قبل انطلاق البطولة يوم 21 يونيو المقبل كنوع من التحفيز للاعبين.