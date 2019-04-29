شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل تجديد عقد "جروس" بعد تلقى موافقته بسبب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مجلس إدارة نادى الزمالك رغبة من السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، بتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية مايو أو نهاية الموسم الكروى "أيهما أقرب"، وفقًا للبند الموجود فى عقد القلعة البيضاء معه والمُحدد بموسم واحد، بعد الجلسة التى جمعته بمرتضى منصور، رئيس النادى، وإسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة والقائم حاليا بأعمال أمين الصندوق.

ويفضل مجلس الزمالك تأجيل الحسم الرسمى فى ملف السويسرى كريستيان جروس، لحين الانتهاء من مواجهة النجم الساحلى فى مباراة العودة التى ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث تعد تلك المواجهة بمثابة مباراة الحسم للفريق فى مشواره نحو التأهل لنهائى البطولة الأفريقية التى يسعى الفريق الأبيض للتتويج بلقبها الأول هذا الموسم، على أن يحسم المجلس بعد تلك المباراة تجديد عقد المدرب السويسرى من عدمه.