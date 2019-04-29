شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوهات برج العرب تجهز الزمالك لموقعة الحسم أمام النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مساعده بيير أندريه شورمان، المدرب العام للفريق، بتحليل كافة الأمور الخاصة بلقاء الذهاب أمام النجم الساحلى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الذى أقيم على استاد برج العرب والذى انتهى بفوز بطل مصر بهدف نظيف دون رد سجله كهربا.

ومن المقرر أن يحلل شورمان المباراة من خلال الفيديوهات الخاصة بها خلال الساعات المقبلة، وذلك استعدادا لرحلة الفريق الأبيض حيث ستتوجه البعثة البيضاء يوم الجمعة المقبل، إلى تونس، من أجل الاستعداد لخوض مباراة العودة أمام بطل تونس، وذلك للوقوف على كافة نقاط القوة والضعف للفريق التونسى وتحليل أداء لاعبى الفريق الأبيض من أجل الظهور بأفضل صورة فى لقاء الحسم الذى سيقام فى سوسة.

Advertisements

وسيلتقى الزمالك مع النجم الساحلى التونسى، يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية.