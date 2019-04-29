شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد "رفعت" قبل مواجهة بتروجت والبحث عن بديل روقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد جاهزية أحمد رفعت، صانع ألعاب إنبى، للتواجد مع الفريق فى مواجهة بتروجت، بعد تعافيه من إصابة الكتف التى لحقت به فى الفترة الأخيرة وأدت إلى استبداله فى مباراة الجونة الأخيرة، وشارك اللاعب فى التدريبات ليكون جاهزًا فى المواجهة المقبلة.

ويلتقى إنبى مع بتروجت فى المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها إنبى لحصد الثلاثة نقاط، لمواصلة الابتعاد عن منطقة الخطر، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر بترتيب الدورى المصرى، برصيد 30 نقطة.

فيما يدرس على ماهر، المدير الفنى للفريق، بعض البدائل لتعويض غياب محمد أشرف "روقة"، لاعب وسط الفريق، عن المواجهة القادمة أمام بتروجت، حيث سيغيب اللاعب نظرًا لإيقافه.