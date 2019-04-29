انت الان تتابع تفاصيل خبر متذيل ترتيب الليغا يلحق هزيمة تاريخية بريال مدريد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 08:09 صباحاً - فجر رايو فايكانو مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه المستحق على ضيفه ريال مدريد، بهدف نظيف، في المباراة التي جرت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهذه المباراة الثانية توالياً، التي يفشل فيها فريق العاصمة الإسبانية في التسجيل بعد لقاء الجولة الماضية أمام خيتافي، الذي انتهى بالتعادل السلبي بلا أهداف.

وهذه أيضاً الهزيمة الأولى للفريق الأبيض في الدوري أمام فايكانو منذ 19 فبراير 1997، كما أن الفريق المدريدي المغمور ألحق الهزيمة الثانية بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان في 8 مباريات خاضها منذ عودته لقيادة "البلانكو"، في مارس المنصرم.

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وإلى تفاصيل اللقاء، أحرز أدريان ايمباربا هدف الفوز لـ"أصحاب الأرض والجمهور" في الدقيقة الـ23 من ركلة جزاء، ليفشل الفريق الملكي في تعديل الكفة رغم دفع "زيزو" بعدد من أسلحته الهجومية في الشوط الثاني.

بفوزه هذا، تخلص فايكانو من المركز الأخير ليصبح في المرتبة الـ19 برصيد 31 نقطة، في حين توقف رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة بالمركز الثالث، متخلفاً بـ9 نقاط عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد الوصيف.

وكان برشلونة قد حسم رسمياً لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية توالياً والـ26 في تاريخه، عقب فوزه على ليفانتي (1-0)، قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة المحلية.