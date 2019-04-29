انت الان تتابع تفاصيل خبر هولندي يخلف "صلاح" كأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 08:09 صباحاً - حصد مُدافع نادي ليفربول ومنتخب هولندا لكرة القدم، فيرجيل فان دايك، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين.

وبقيت الجائزة الفردية المرموقة داخل أسوار قلعة "أنفيلد" للموسم الثاني توالياً، بعدما حصدها النجم المصري محمد صلاح في الموسم الماضي.

وتفوَّق فان دايك على المرشحين الخمسة الآخرين، وهُم زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، وثلاثي مانشستر سيتي: الإنجليزي رحيم سترلينغ، والبرتغالي برناردو سيلفا، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، إضافة إلى صانع ألعاب تشيلسي ومنتخب بلجيكا إيدين هازارد.

ويُعد تتويج المدافع الهولندي بالجائزة أمراً منطقياً؛ إذ حافظ على نظافة شباك فريقه في 20 مباراة، كما أسهم في قيادة "الريدز" إلى المنافسة بقوة على لقب "البريميرليغ"، حيث يتخلف بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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أما على صعيد أرقامه الفردية، فقد أحرز فان دايك، الذي يُعد أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، 3 أهداف وصنع آخَرَين، خلال 36 مباراة بالبطولة الإنجليزية الأشهر في العالم.

في السياق ذاته، تُوِّج الجناح رحيم سترلينغ بجائزة "أفضل لاعب شاب"، لتقديمه موسماً رائعاً برفقة "السيتزن"، الذي يقترب من التتويج بـ"الثلاثية المحلية".

ولم يتمكن الجناح الإنجليزي الشاب من حضور الحفل، لخوضه مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي، حيث أرسلت إليه جائزته في مانشستر، ووجَّه كلمة من خلال الفيديو، مؤملاً فوز فريقه بلقب "البريميرليغ" للموسم الثاني توالياً.

كما تم تكريم التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي، والتي عرفت هيمنة السيتي بـ6 لاعبين، مقابل 4 لنادي ليفربول، فضلاً عن لاعب وحيد من مانشستر يونايتد، وهنا يتعلق الأمر بالفرنسي بول بوغبا.