الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الاثنين والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تجرى مساء اليوم الاثنين مباريات هامة في الدوريات العربية والعالمية ، حيث يلتقي الهلال السعودي بنادي التعاون في كأس الامير محمد بن سلمان ،فيما يلتقي شباب الأهلي مع الظفرة في نهائي كأس رئيس دولة الإمارات. وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل (نيسان):

كأس رئيس دولة الإمارات (النهائي)

19:45 شباب الأهلي × الظفرة الدوري السعودي

20:00 الهلال × التعاون كأس الاتحاد الآسيوي 20:00 المالكية × السويق Advertisements 21:15 القادسية × العهد الدوري الإسباني

23:00 ريال بيتيس × إسبانيول الدوري الإيطالي

21:00 أتالانتا × أودينيزي 23:00 فيورنتينا × ساسولو وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر في صحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

https://www.alweeam.com.sa/588155

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