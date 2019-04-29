الدوري الفرنسي: حكمة فرنسية تشهر 4 بطاقات في أول مباراة لها

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

قامت أول امرأة تعمل كحكم في بطولة الدوري الفرنسي “الليغ آ” بإشهار أربعة بطاقات صفراء في أول مباراة تقودها رسمياً، والتي جمعت بين أميان وستراسبورغ يوم أمس الأحد، وانتهت بالتعادل السلبي.

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ودخلت ستيفاني فرابارت قائمة حكام النخبة بـ”الليغ آ” عقب قيادتها لمباراة اليوم التي احتضنها ملعب ليكورن والتي كان يسعى فيها أصحاب الأرض لمحاولة للابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويعد مشاركة فرابارت في الدوري الفرنسي خطوة جيدة وتحضيراً للمشاركة في كأس العالم للسيدات الذي سيقام في فرنسا في الفترة من 7 يونيو (حزيران) وحتى 7 يوليو (تموز) القادم.

وستكون فرابارت (35 عاماً) والتي أدارت العديد من المباريات بدوري الدرجة الثانية الفرنسي منذ عام 2014، أول حكمة فرنسية تشارك في هذه كأس العالم بجانب كونها أول امرأة تشغل هذه المهنة في بلدها.