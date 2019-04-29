شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يهاجم لاعبي ريال مدريد ويرفض الدفاع عنهم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لاعبي ريال مدريد، بعد الخسارة أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني بهدف دون رد.
وأكد أنه كان يدافع عن اللاعبين بعد كل مباراة، ولكن هذه المباراة لا يمكن أن يجد أعذار لهم"، مضيفاً: "لقد كان الأمر سيئا للغاية، الأداء أو المباراة فنحن لم نقدم أي شيء، ولا حتى في المواجهات الثنائية أو الجري أو أي شيء، ولا يوجد أي تفسير، وهناك 3 مباريات متبقية وينتهي الموسم".
وختم: "أود أن ينتهي الموسم في أقرب وقت ممكن، لكن علينا أن نظهر أفضل في المباريات المتبقية، لا يمكننا إنهاء الموسم بهذا الشكل، يجب أن ننهي الموسم بشكل أفضل مما ظهرنا عليه أمام رايو فايكانو".
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | زيدان يهاجم لاعبي ريال مدريد ويرفض الدفاع عنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.